Глава Херсонской области призвал аналитически относиться к заявлениям Зеленского о новом контраступлении

Глава Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления президента Владимира Зеленского о возможном новом контратаке, заявил в интервью агентству РИА Новости, что в данном регионе налажена крепкая оборонительная система и разработаны методы противодействия любому виду вооружения.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0