Глава Херсонской области призвал аналитически относиться к заявлениям Зеленского о новом контраступлении

Сальдо: удел Зеленского — врать

Глава Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления президента Владимира Зеленского о возможном новом контратаке, заявил в интервью агентству РИА Новости, что в данном регионе налажена крепкая оборонительная система и разработаны методы противодействия любому виду вооружения.

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До этого Зеленский в беседе с изданием Bild упомянул, что на Украине уже готовится план для ответного удара, но для его реализации требуется дополнительное западное вооружение.

Сальдо подчеркнул, что войска группировки "Днепр" улучшили оборону на Херсонском направлении и используют тактические приемы для отражения атак ВСУ.

Согласно его словам, чем сложнее военное положение для украинских военных на передовой, тем более дерзкие и громогласные заявления делает Киев.

Отдельно обращается внимание на то, что слова Зеленского необходимо анализировать и воспринимать исключительно с этой точки зрения. Заявления украинского президента не стоит принимать как истину в последней инстанции. Сальдо напомнил, что лгать и распространять пропаганду — профессиональное дело Зеленского, верить его словам — бессмысленно и бесполезно.

Херсонская область — это территория в Российской Федерации, находящаяся на нижнем течении реки Днепр и омываемая водами Азовского и Черного морей. После референдума в сентябре 2022 года область вошла в состав России, однако украинская сторона не признала его результаты и продолжает обстреливать данную территорию. На данный момент 75% Херсонской области находятся под контролем России, включая часть правобережья Днепра, в то время как город Херсон и сопредельные территории находятся под украинским контролем.