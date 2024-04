В Тель-Авиве заявили, что Иран ждет решительный ответ на открытую с его территории атаку на Израиль

Иран выпустил около 150 ракет по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске, сообщило издание АВС со ссылкой на источник в кругу высокопоставленных чинов в США, передает ТАСС.

