Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин
Кинологи назвали самые упрямые породы собак
Модные прически для вьющихся волос в 2024
Посадите это изысканное растение в саду
Вечерние тренировки более полезны для сердца, чем утренние, говорят ученые из Сиднейского университета
Супруги Луценко вошли в список Forbes
Курорт в Саудовской Аравии стоимостью $1,5 трлн терпит крах
Врач Филева: весной обостряются простудные заболевания
Эксперт Ракута: приложите планировку квартиры, размещая объявление об аренде
В Тель-Авиве заявили, что Иран ждет решительный ответ на открытую с его территории атаку на Израиль

В Израиле сообщили, что сбили 99% из 150 запущенных Ираном ракет

Силовые структуры » Военные новости

Иран выпустил около 150 ракет по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске, сообщило издание АВС со ссылкой на источник в кругу высокопоставленных чинов в США, передает ТАСС.

В Израиле сообщили, что сбили 99% из 150 запущенных Ираном ракет
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сначала Иран выпустил 70 ракет, а затем еще 80, уточнило издание. Израильские источники в свою очередь сообщают о перехвате 99% ракет.

"Израильские силы перехватили 99% иранского ответа, мы к нему подготовились", — цитирует портал Ynet высказывания чиновников. "Тот факт, что Иран впервые со своей территории открыл огонь по Израилю, требует решительного ответа", который "наступит в ближайшее время", — добавили собеседники Ynet.

ЦАХАЛ уточнил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари доложил, что почти все цели были успешно сбиты.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Последние материалы
Посадите это изысканное растение в саду
Вечерние тренировки более полезны для сердца, чем утренние, говорят ученые из Сиднейского университета
Супруги Луценко вошли в список Forbes
Эксперт Ракута: приложите планировку квартиры, размещая объявление об аренде
Курорт в Саудовской Аравии стоимостью $1,5 трлн терпит крах
Врач Филева: весной обостряются простудные заболевания
Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету
Оформите сад декоративной отсыпкой
Московский зоопарк показал посетителям панду Катюшу
Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников