В Тель-Авиве заявили, что Иран ждет решительный ответ на открытую с его территории атаку на Израиль

В Израиле сообщили, что сбили 99% из 150 запущенных Ираном ракет

Иран выпустил около 150 ракет по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске, сообщило издание АВС со ссылкой на источник в кругу высокопоставленных чинов в США, передает ТАСС.

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Сначала Иран выпустил 70 ракет, а затем еще 80, уточнило издание. Израильские источники в свою очередь сообщают о перехвате 99% ракет.

"Израильские силы перехватили 99% иранского ответа, мы к нему подготовились", — цитирует портал Ynet высказывания чиновников. "Тот факт, что Иран впервые со своей территории открыл огонь по Израилю, требует решительного ответа", который "наступит в ближайшее время", — добавили собеседники Ynet.

ЦАХАЛ уточнил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари доложил, что почти все цели были успешно сбиты.