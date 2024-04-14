CNN: Это самая мощная одномоментная атака дронов за всю историю человечества

Иран впервые нанес массированный удар по территории Израиля беспилотными летательными аппаратами.
CNN утверждает, что по количеству запущенных БПЛА это самая мощная одномоментная атака дронов за всю историю человечества.
Иран мог запустить более 100 беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на израильского чиновника.
"13 апреля Иран запустил множество боевых дронов в сторону Израиля".
Американские системы ПВО на Ближнем Востоке также перехватили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, по словам двух американских официальных лиц.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.