CNN: Это самая мощная одномоментная атака дронов за всю историю человечества

CNN назвало атаку Израиля иранскими дронами самой мощной в истории человечества

Иран впервые нанес массированный удар по территории Израиля беспилотными летательными аппаратами.

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CNN утверждает, что по количеству запущенных БПЛА это самая мощная одномоментная атака дронов за всю историю человечества.

Иран мог запустить более 100 беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на израильского чиновника.

"13 апреля Иран запустил множество боевых дронов в сторону Израиля".

Американские системы ПВО на Ближнем Востоке также перехватили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, по словам двух американских официальных лиц.