"Железный купол" Израиля оказался бесполезным от гиперзвуковых иранских ракет

Иранский государственный телеканал сообщил о выпуске семи гиперзвуковых ракет "Фаттах" во время атаки на Израиль. Все они пробили "Железный купол".

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International