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"Железный купол" Израиля оказался бесполезным от гиперзвуковых иранских ракет

Иран выпустил семь гиперзвуковых ракет на Израиль, ни одна из них не была перехвачена

Силовые структуры » Военные новости

Иранский государственный телеканал сообщил о выпуске семи гиперзвуковых ракет "Фаттах" во время атаки на Израиль. Все они пробили "Железный купол".

Иран выпустил семь гиперзвуковых ракет на Израиль, ни одна из них не была перехвачена
Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Во время атаки на Израиль Ираном вначале были запущены дроны, затем дозвуковые крылатые ракеты и, наконец, гиперзвуковые баллистические ракеты. Все эти ударные средства атаковали военные объекты Израиля одновременно, "действовали как одна ударная волна".

Несмотря на задействованные для отражения атаки средства ПВО, часть иранских дронов и крылатых ракет поразили назначенные цели. Главным козырем иранцев стали их новейшие гиперзвуковые ракеты "Фаттах". Все они долетели до целей и не были перехвачены ни одним из 200 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и морской авиации США с авианосцев. Система израильской противоракетной обороны "Железный купол" тоже оказалась бессильна перед гиперзвуком.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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