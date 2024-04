Координатор Николаевского подполья заявил, что армия России нанесла удар по расположению французских наемников

Согласно заявлению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сделанного РИА Новости, вооруженные силы России нанесли удар по расположению французских наемников в городе Славянске, контролируемом ВСУ.

Фото: flickr.com by USAFE AFAFRICA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic