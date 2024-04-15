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Координатор Николаевского подполья заявил, что армия России нанесла удар по расположению французских наемников

РИА Новости: французские наемники уничтожены на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Согласно заявлению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сделанного РИА Новости, вооруженные силы России нанесли удар по расположению французских наемников в городе Славянске, контролируемом ВСУ.

РИА Новости: французские наемники уничтожены на Украине
Фото: flickr.com by USAFE AFAFRICA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что по информации от коллег был проведен удар по местности, где находились украинские артиллеристы и, возможно, французы, привезшие САУ CAESAR для помощи бандеровцам.

Согласно Лебедеву, треть района Славянска была заблокирована военными, проводится массовая проверка документов и мобильных телефонов всех на улицах. По неофициальной информации, некоторые специалисты прибыли из города Павлограда.

В январе российские вооруженные силы уничтожили базу иностранных боевиков в Харькове, где преобладали французские наемники. Министерство обороны отметило, что удалось ликвидировать более 60 боевиков. В то время как МИД Франции, несмотря на множество улик о присутствии французских наемников в структурах ВСУ, пытался отрицать их причастность, характеризуя информацию о гибели десятков сограждан в Харькове как "грубую манипуляцию со стороны российских властей".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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