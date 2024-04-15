Украинский телеканал "24 канал" сообщает о гибели украинской снайперши при отходе ВСУ из Авдеевки
На Авдеевском направлении была ликвидирована снайперша ВСУ "Виски"
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На востоке Украины была обезврежена снайперша по кличке "Виски" из состава 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинский телеканал "24 канал".
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Согласно опубликованным данным, военнослужащая по имени Екатерина Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года.
Издание отмечает, что Шинкаренко погибла во время отхода украинских вооруженных сил из Авдеевки.
В середине марта убит солдат Николай Томайчук, который воевал под псевдонимом "Танцор". Ему приписывалось угроза исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Владимира Ленина в Москве.
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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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