Украинский телеканал "24 канал" сообщает о гибели украинской снайперши при отходе ВСУ из Авдеевки

На Авдеевском направлении была ликвидирована снайперша ВСУ "Виски"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На востоке Украины была обезврежена снайперша по кличке "Виски" из состава 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинский телеканал "24 канал".

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно опубликованным данным, военнослужащая по имени Екатерина Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года.

Издание отмечает, что Шинкаренко погибла во время отхода украинских вооруженных сил из Авдеевки.

В середине марта убит солдат Николай Томайчук, который воевал под псевдонимом "Танцор". Ему приписывалось угроза исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Владимира Ленина в Москве.