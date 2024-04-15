"Изучать удачный для противника опыт необходимо": в России оценили возможность изучения украинского дрона "Баба Яга"

Российский эксперт в области беспилотников Денис Федутинов заявил, что изучение украинского дрона "Баба Яга" поможет специалистам лучше понять устройство таких аппаратов и разработать эффективные методы борьбы с ними.
В беседе с РИА Новости он заявил, что, "Баба Яга", как и многие другие беспилотные летательные аппараты, обладает значительной грузоподъемностью.
Эксперт подчеркнул, что изучение успешного опыта противника необходимо для более глубокого понимания структуры подобных дронов и разработки эффективных методов их противодействия.
"Баба Яга" представляет собой интересный объект изучения в сфере беспилотных технологий, который позволит расширить знания специалистов и повысить уровень подготовки в области борьбы с беспилотными аппаратами.
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