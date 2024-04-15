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"Изучать удачный для противника опыт необходимо": в России оценили возможность изучения украинского дрона "Баба Яга"

Эксперт Федутинов: изучение дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как он устроен

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Российский эксперт в области беспилотников Денис Федутинов заявил, что изучение украинского дрона "Баба Яга" поможет специалистам лучше понять устройство таких аппаратов и разработать эффективные методы борьбы с ними.

Эксперт Федутинов: изучение дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как он устроен
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

В беседе с РИА Новости он заявил, что, "Баба Яга", как и многие другие беспилотные летательные аппараты, обладает значительной грузоподъемностью.

Эксперт подчеркнул, что изучение успешного опыта противника необходимо для более глубокого понимания структуры подобных дронов и разработки эффективных методов их противодействия.

"Баба Яга" представляет собой интересный объект изучения в сфере беспилотных технологий, который позволит расширить знания специалистов и повысить уровень подготовки в области борьбы с беспилотными аппаратами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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