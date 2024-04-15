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Под Бахмутом ликвидирован администратор русскоязычного раздела "Википедии" Юрий Лущай, воевавший в рядах ВСУ

Под Бахмутом ликвидирован администратор русской Википедии Юрий Лущай

Силовые структуры » Военные новости

В результате обстрела, совершённого российскими войсками под Артёмовском (Бахмат) погиб украинец Юрий Лущай, который на протяжении многих лет являлся одним из администраторов русской Википедии.

Под Бахмутом ликвидирован администратор русской Википедии Юрий Лущай
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Информацию об этом опубликовали на страницах самой онлайн-энциклопедии.

Согласно сообщению, с 28 марта 2024 года Лущай считался пропавшим без вести, но позднее стало известно, что он был убит возле села Ивановское в Бахмутском районе в ходе обстрела. Похороны состоялись 10 апреля.

Юрий Лущай, 42-летний уроженец Краматорска, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2023 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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