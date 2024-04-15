Под Бахмутом ликвидирован администратор русскоязычного раздела "Википедии" Юрий Лущай, воевавший в рядах ВСУ

В результате обстрела, совершённого российскими войсками под Артёмовском (Бахмат) погиб украинец Юрий Лущай, который на протяжении многих лет являлся одним из администраторов русской Википедии.
Информацию об этом опубликовали на страницах самой онлайн-энциклопедии.
Согласно сообщению, с 28 марта 2024 года Лущай считался пропавшим без вести, но позднее стало известно, что он был убит возле села Ивановское в Бахмутском районе в ходе обстрела. Похороны состоялись 10 апреля.
Юрий Лущай, 42-летний уроженец Краматорска, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2023 года.
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