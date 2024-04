Под Бахмутом ликвидирован администратор русскоязычного раздела "Википедии" Юрий Лущай, воевавший в рядах ВСУ

В результате обстрела, совершённого российскими войсками под Артёмовском (Бахмат) погиб украинец Юрий Лущай, который на протяжении многих лет являлся одним из администраторов русской Википедии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license