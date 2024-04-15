Под Бахмутом ликвидирован администратор русскоязычного раздела "Википедии" Юрий Лущай, воевавший в рядах ВСУ

Под Бахмутом ликвидирован администратор русской Википедии Юрий Лущай

В результате обстрела, совершённого российскими войсками под Артёмовском (Бахмат) погиб украинец Юрий Лущай, который на протяжении многих лет являлся одним из администраторов русской Википедии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Информацию об этом опубликовали на страницах самой онлайн-энциклопедии.

Согласно сообщению, с 28 марта 2024 года Лущай считался пропавшим без вести, но позднее стало известно, что он был убит возле села Ивановское в Бахмутском районе в ходе обстрела. Похороны состоялись 10 апреля.

Юрий Лущай, 42-летний уроженец Краматорска, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2023 года.