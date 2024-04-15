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Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ

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Силовые структуры » Военные новости

Посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность действиями американской стороны, указав на разрушение архитектуры контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе беседы с представителями СМИ по поводу доклада Госдепартамента о выполнении странами договоренностей в этой сфере, дипломат подчеркнул, что именно США уничтожили фундамент, на котором строилась система КВРН.

Кроме того, посол подчеркнул, что в результате действий США, Украина превратилась в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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