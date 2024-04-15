Посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность действиями американской стороны, указав на разрушение архитектуры контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).
В ходе беседы с представителями СМИ по поводу доклада Госдепартамента о выполнении странами договоренностей в этой сфере, дипломат подчеркнул, что именно США уничтожили фундамент, на котором строилась система КВРН.
Кроме того, посол подчеркнул, что в результате действий США, Украина превратилась в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.