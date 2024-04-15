Украина превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ

Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность действиями американской стороны, указав на разрушение архитектуры контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

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В ходе беседы с представителями СМИ по поводу доклада Госдепартамента о выполнении странами договоренностей в этой сфере, дипломат подчеркнул, что именно США уничтожили фундамент, на котором строилась система КВРН.

Кроме того, посол подчеркнул, что в результате действий США, Украина превратилась в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.