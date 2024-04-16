Каждый второй француз готов воевать?: тяжело раненые в Славянске наемники из Франции экстренно отправлены в Павлоград

Раненых в Славянске французских наемников на "скорых" увезли в Павлоград

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате удара России по ВСУ в Славянске, тяжело ранены французские наемники. Их увезли в Павлоград на нескольких машинах скорой помощи. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

"Прилёт был не в саму "располагу", а рядом с ней, от того много раненых", - сказал он, добавив, что скорые направлялись именно в Павлоград. Точное количество погибших и раненых уточняется.

По словам очевидцев из числа местных жителей, ставших невольными свидетелями, французские боевики получили "страшные ранения".

В Госдуме ранее заявили, что французские наемники являются приоритетной целью для российских военных. По мнению депутата Михаила Шеремета, французские власти, отправившие военных на Украину, не смогут добиться успеха.

В свою очередь депутат Петр Толстой в эфире французского телевидения заверил, что все наемники из Франции, решившиеся воевать против России будут убиты.

Ранее Telegram-канал "Военная хроника" сообщил: в Славянск прибыла первая группа из ста французских военных, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа.

Во французском обществе сложилось неоднозначное отношение к участию своих военных в украинском конфликте. С одной стороны политики заявляют, что народ не готов получать из Украины гробы с сыновьями. С другой, статистика утверждает: