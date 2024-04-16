В результате удара России по ВСУ в Славянске, тяжело ранены французские наемники. Их увезли в Павлоград на нескольких машинах скорой помощи. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилёт был не в саму "располагу", а рядом с ней, от того много раненых", - сказал он, добавив, что скорые направлялись именно в Павлоград. Точное количество погибших и раненых уточняется.
По словам очевидцев из числа местных жителей, ставших невольными свидетелями, французские боевики получили "страшные ранения".
В Госдуме ранее заявили, что французские наемники являются приоритетной целью для российских военных. По мнению депутата Михаила Шеремета, французские власти, отправившие военных на Украину, не смогут добиться успеха.
В свою очередь депутат Петр Толстой в эфире французского телевидения заверил, что все наемники из Франции, решившиеся воевать против России будут убиты.
Ранее Telegram-канал "Военная хроника" сообщил: в Славянск прибыла первая группа из ста французских военных, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа.
Во французском обществе сложилось неоднозначное отношение к участию своих военных в украинском конфликте. С одной стороны политики заявляют, что народ не готов получать из Украины гробы с сыновьями. С другой, статистика утверждает:
"Каждый второй француз готов поехать воевать на Украину, чтобы защитить свою страну".
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.