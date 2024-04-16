"От лампочки Ильича к свечке Бандеры": Рогов заявил, что без электричества должны быть Львов, Ивано-Франковск и Тернополь

Владимир Рогов назвал декоммунизацией удар по ДнепроГЭСу

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов показал на своей странице в соцсетях машинный зал ДнепроГЭСа до и после мартовских ударов ВКС РФ, написав, что масштаб разрушений налицо.

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Вместе с тем, Рогов глубоко убеждён, что электричества должны лишиться Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, а главное — Киев. Запорожье с Одессой и Харьковом в этот список не входят.

"Бандеризация — это декоммунизация + деэлектрификация. От лампочки Ильича к свечке Бандеры и лучине Мазепы!", — заявил Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

Власти Украины давно объявили курс на декоммунизацию, но почему-то ограничиваются сносом памятников. Расставаться с построенной при Советах инфраструктурой никто не торопится.