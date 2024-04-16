Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов показал на своей странице в соцсетях машинный зал ДнепроГЭСа до и после мартовских ударов ВКС РФ, написав, что масштаб разрушений налицо.
Вместе с тем, Рогов глубоко убеждён, что электричества должны лишиться Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, а главное — Киев. Запорожье с Одессой и Харьковом в этот список не входят.
"Бандеризация — это декоммунизация + деэлектрификация. От лампочки Ильича к свечке Бандеры и лучине Мазепы!", — заявил Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.
Власти Украины давно объявили курс на декоммунизацию, но почему-то ограничиваются сносом памятников. Расставаться с построенной при Советах инфраструктурой никто не торопится.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.