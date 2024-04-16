Председатель Следственного комитета России поручил возбудить дело из-за избиения полицейскими участника СВО в Петербурге

Александр Бастрыкин, который является председателем СК РФ, приказал завести дело после известия об избиении служащими полиции участника СВО в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее в соцмедиа сообщали, что полицейские избили человека, участвовавшего в СВО. Сотрудники СКР стали проверять информацию и совершать доследственную проверку.
Бастрыкин приказал завести уголовное дело против участвовавших в произошедшем сотрудников полиции и установить обстоятельства события. Дело будет контролироваться центральным аппаратом СКР.
Напомним, что ранее мужчина, который обворовал участника СВО, был приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы Никольским судом Вологодской области.
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