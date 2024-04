Председатель Следственного комитета России поручил возбудить дело из-за избиения полицейскими участника СВО в Петербурге

Александр Бастрыкин, который является председателем СК РФ, приказал завести дело после известия об избиении служащими полиции участника СВО в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license