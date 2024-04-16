Александр Бастрыкин считает, что уголовную ответственность за демонстрацию преступлений в интернете и СМИ нужно ужесточить

Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

Александр Бастрыкин, который занимает пост главы СК РФ, считает, что наказание за демонстрирование проступков и преступлений на интернет-платформах должно быть более жестоким. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Бастрыкин сказал, что требуется в кратчайшие сроки установить закон об ответственности за рассылку изображений или видео с особо жестокими противоправными действиями. Он добавил, что нужно сделать уголовное наказание за совершенные злодеяния с публичным обозрением в СМИ и на интернет-платформах более сильной.

Бастрыкин отметил, что несколькосекундные видео в интернете заставляют комментаторов быть более агрессивными. Позже это может перейти и в реальную действительность.

Глава СК РФ уверен, что остановить последствия было бы возможно, если бы были механизмы, способные отслеживать такую агрессию. Он упомянул, что в ряде регионов есть организации, которые отвечают за информационную безопасность молодежи и психологическую помощь. Бастрыкин считает, что если увеличить число таких центров, то будет возможность более эффективно формировать гражданскую позицию молодежи, и противостоять идеологии терроризма и экстремизма.