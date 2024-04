Александр Бастрыкин считает, что уголовную ответственность за демонстрацию преступлений в интернете и СМИ нужно ужесточить

Александр Бастрыкин, который занимает пост главы СК РФ, считает, что наказание за демонстрирование проступков и преступлений на интернет-платформах должно быть более жестоким. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license