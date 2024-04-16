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Сальдо сообщил, что солдаты ВСУ в Херсоне маскируются под мирных жителей и грабят население

Владимир Сальдо: Украинские военные грабят квартиры в Херсоне

Силовые структуры » Военные новости

Военные и наемники ВСУ начали маскироваться под гражданских в подконтрольном им Херсоне, заселяться в квартиры мирных жителей и грабить нажитое. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

Владимир Сальдо: Украинские военные грабят квартиры в Херсоне
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Заселяются солдаты в квартиры в центре города.

"Бойцы херсонского подполья сообщают, что областной гауляйтер Прокудин разрешил боевикам и иностранным наёмникам ВСУ селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародёрили", — цитируют РИА Новости Сальдо.

Он добавил, что националисты стали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления на Днепр. Солдаты пользуются имуществом в квартирах, ходят в гражданской одежде, машины оставляют во дворах. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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