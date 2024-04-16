Сальдо сообщил, что солдаты ВСУ в Херсоне маскируются под мирных жителей и грабят население

Владимир Сальдо: Украинские военные грабят квартиры в Херсоне

Военные и наемники ВСУ начали маскироваться под гражданских в подконтрольном им Херсоне, заселяться в квартиры мирных жителей и грабить нажитое. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Заселяются солдаты в квартиры в центре города.

"Бойцы херсонского подполья сообщают, что областной гауляйтер Прокудин разрешил боевикам и иностранным наёмникам ВСУ селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародёрили", — цитируют РИА Новости Сальдо.

Он добавил, что националисты стали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления на Днепр. Солдаты пользуются имуществом в квартирах, ходят в гражданской одежде, машины оставляют во дворах.