Сальдо сообщил, что солдаты ВСУ в Херсоне маскируются под мирных жителей и грабят население

Военные и наемники ВСУ начали маскироваться под гражданских в подконтрольном им Херсоне, заселяться в квартиры мирных жителей и грабить нажитое. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
Заселяются солдаты в квартиры в центре города.
"Бойцы херсонского подполья сообщают, что областной гауляйтер Прокудин разрешил боевикам и иностранным наёмникам ВСУ селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародёрили", — цитируют РИА Новости Сальдо.
Он добавил, что националисты стали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления на Днепр. Солдаты пользуются имуществом в квартирах, ходят в гражданской одежде, машины оставляют во дворах.
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