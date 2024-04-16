Сверхзадача — показать ужасы войны: интервью с разработчиками игры про ЧВК "Вагнер"

На днях разработчики из студии NoName Company представили трейлер и рассказали первые подробности грядущей игры "Лучшие в аду". Сама компьютерная игра представляет собой шутер от первого лица, созданный по мотивам одноименного фильма, выпущенного под эгидой руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью "Игромании" один из разработчиков "Лучших в аду" по имени Александр рассказал подробности процесса работы над игрой и раскрыл некоторые детали проекта. По его словам, игра покажет полтора часа боёв за город с позиции разных участников событий, при этом все сюжетные линии игры будут развиваться одновременно.

Главной же темой шутера станет героизм бойцов на фронте — игра будет максимально приближена к реальным ситуациям на поле боя, для чего команда разработчиков ведет консультации с реальными участниками событий.

"Наша сверхзадача — это показать ужасы войны, и сделать это не в лоб. Как говорил Тарантино, если ты снимаешь кино о том, что война — это плохо, то зачем тогда вообще делать кино? Если это все, что ты хочешь сказать, — скажи это, — отмечает разработчик. — Мы хотим показать бессмысленность и безысходность войны посредством геймплея, но при этом все равно не хотим забывать, что игры делаются для того, чтобы в них играть. Ключевая идея фильма "Лучшие в аду" была во фразе "Они думают так же, как мы". Это мощнейший посыл, и мы хотим выразить его через геймплей".

На данный момент "Лучшие в аду" находятся на самом первом этапе — разработчикам предстоит закончить тестирование геймплея и обучение искусственного интеллекта в игре. В интервью разработчик пообещал, что команда будет опираться на мнение пользователей и всех заинтересованных лиц при дальнейшей разработке игры.