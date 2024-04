Сверхзадача — показать ужасы войны: интервью с разработчиками игры про ЧВК "Вагнер"

На днях разработчики из студии NoName Company представили трейлер и рассказали первые подробности грядущей игры "Лучшие в аду". Сама компьютерная игра представляет собой шутер от первого лица, созданный по мотивам одноименного фильма, выпущенного под эгидой руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International