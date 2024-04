Воздушный шар ВСУ уничтожили в небе над Курской областью

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью малоразмерный воздушный шар, которым собирались атаковать украинские националисты. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

