Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью малоразмерный воздушный шар, которым собирались атаковать украинские националисты. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
"Примерно в 08:15 по московскому времени российскими военными была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты РФ c применением малоразмерного воздушного шара", — проинформировали в ведомстве.
МВШ украинской армии ликвидировали дежурными средствами ПВО над Курской областью.
Добавим, что боевики ВСУ регулярно пытаются нанести удары по регионам России.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.