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Воздушный шар ВСУ уничтожили в небе над Курской областью

Минобороны РФ: Воздушный шар украинской армии ликвидирован над Курской областью

Силовые структуры » Военные новости

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью малоразмерный воздушный шар, которым собирались атаковать украинские националисты. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Минобороны РФ: Воздушный шар украинской армии ликвидирован над Курской областью
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Примерно в 08:15 по московскому времени российскими военными была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты РФ c применением малоразмерного воздушного шара", — проинформировали в ведомстве.

МВШ украинской армии ликвидировали дежурными средствами ПВО над Курской областью.

Добавим, что боевики ВСУ регулярно пытаются нанести удары по регионам России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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