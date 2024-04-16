Воздушный шар ВСУ уничтожили в небе над Курской областью

Минобороны РФ: Воздушный шар украинской армии ликвидирован над Курской областью

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью малоразмерный воздушный шар, которым собирались атаковать украинские националисты. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

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"Примерно в 08:15 по московскому времени российскими военными была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты РФ c применением малоразмерного воздушного шара", — проинформировали в ведомстве.

МВШ украинской армии ликвидировали дежурными средствами ПВО над Курской областью.

Добавим, что боевики ВСУ регулярно пытаются нанести удары по регионам России.