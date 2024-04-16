Эксперт раскрыл правду о переданных Францией ВСУ управляемых авиабомбах AASM-250 HAMMER

Военный аналитик Даманцев: радары "Шмель-М" выявляют авиабомбы AASM-250 HAMMER

С начала 2024 года французское оборонное ведомство регулярно поставляет ВСУ управляемые авиабомбы AASM-250 HAMMER.

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Эти бомбы были применены в боевых действиях против опорных пунктов ВС РФ в районе Орловки, Бердычей и Тоненького, а также на территории Авдеевского коксохимического завода.

Использование данных бомб в значительной степени обусловлено временными "окнами" отсутствия патрулирования воздушного пространства над определенными районами Донбасса и Северного Приазовья. В этих "окнах" отсутствия мониторинга российских ВВС противник имеет возможность проводить бомбардировки, рассказал военный аналитик Евгений Даманцев.

Тем не менее, ВС РФ обладают средствами обнаружения и перехвата таких бомб. Радары "Шмель-М" и системы управляемых ракет способны выявить и атаковать украинские самолеты, что снижает эффективность их бомбардировок.

Системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), такие как "Тор-М2" и перспективный самоходный ЗРК "Птицелов", имеют возможность обнаружения и перехвата авиабомб AASM-250, сообщает Военное дело.

Оптические системы наведения "Птицелова" работают пассивно, что делает их менее уязвимыми для радиолокационной обнаружения. Для эффективного противодействия украинским истребителям ВСУ потребуется задействовать несколько ЗРК "Птицелов", чтобы перехватить все бомбы.