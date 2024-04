Эксперт раскрыл правду о переданных Францией ВСУ управляемых авиабомбах AASM-250 HAMMER

С начала 2024 года французское оборонное ведомство регулярно поставляет ВСУ управляемые авиабомбы AASM-250 HAMMER.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain