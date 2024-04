Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли мощный удар по подконтрольному Киеву Запорожью

В подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксирован мощный удар, как сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0