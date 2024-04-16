Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли мощный удар по подконтрольному Киеву Запорожью

Лебедев: В подконтрольном ВСУ Запорожье зафиксирован мощный прилет

В подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксирован мощный удар, как сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Один из собеседников агентства отметил, что в Запорожье произошел серьезный удар. Не сообщается никаких других подробностей о событии.

После проведенного в сентябре 2022 года референдума Запорожская область стала субъектом Российской Федерации. Киев не признал результаты референдума и продолжает обстреливать эту территорию. В настоящее время более 70% Запорожской области находятся под контролем России, в то время как бывший областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских вооруженных сил. С марта 2023 года Мелитополь стал административным центром области.