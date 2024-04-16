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Британский эксперт Меркурис: ВСУ осознают потерю Часов Яра

Меркурис: Сырский подтвердил тяжелое положение ВСУ в Часов Яре

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные оказались в трудном положении в районе Часов Яра, что было подтверждено главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, как отметил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Меркурис: Сырский подтвердил тяжелое положение ВСУ в Часов Яре
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он указал на серьезную обстановку на фронтах, подчеркнув особенно неблагоприятную ситуацию в Часове Яре. В настоящее время украинцы столкнулись с оперативным кризисом. Эксперт ссылается на признание Сырского о положении ВСУ в городе. 

По мнению эксперта, транспортные пути, связанные с этим городом, постоянно находятся под давлением российских беспилотников, артиллерии и авиации, делая передвижение украинских военных крайне опасным. Меркурис также упомянул, что по некоторым данным третья штурмовая бригада украинских Вооруженных сил отказалась следовать приказу Сырского о переброске в Часов Яр. Эксперт предположил, что они осознали утрату контроля над городом.

На прошлой неделе в Министерстве обороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" заняли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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