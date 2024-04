Британский эксперт Меркурис: ВСУ осознают потерю Часов Яра

Украинские военные оказались в трудном положении в районе Часов Яра, что было подтверждено главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, как отметил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

