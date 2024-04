В Польше заявили, что в результате падения Часов Яра ВС РФ смогут освободить ряд городов

По информации польской газеты Rzeczpospolita, после того как Часов Яр будет освобожден, российская армия начнет наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0