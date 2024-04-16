В Польше заявили, что в результате падения Часов Яра ВС РФ смогут освободить ряд городов

RP: После освобождения Часов Яра ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск

По информации польской газеты Rzeczpospolita, после того как Часов Яр будет освобожден, российская армия начнет наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Считается, что захват Часова Яра станет ключевой точкой для украинской обороны в этом регионе, и в случае его потери российские войска смогут образовать клин, начав атаки на следующие города Донецкой Народной Республики, находящиеся под украинским контролем, в первую очередь на агломерацию Славянск-Краматорск.

Согласно изданию, у россиян имеется значительное преимущество в артиллерии и человеческих ресурсах, что позволяет им вести наступление в нескольких направлениях. В последнее время российские силы добились значительных успехов на Донецком направлении, в частности, 23 марта они захватили село Красное. Это позволило вытеснить Вооруженные силы Украины из Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинских войск в районе Клещеевки. Захват Красного также облегчил продвижение к Часову Яру — важному городу в этом секторе фронта.

На совещании с высшим командным составом Вооруженных сил России 2 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц вооружения, включая более 1200 танков и других тяжелых боевых машин. Он также отметил, что украинцы не смогли удержать позиции после неудачного контрнаступления летом и что российские военные продолжают сдвигать украинские силы на запад.