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Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине

Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский

Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации. Он предусматривает более серьезное наказании для уклонистов.

Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В документе есть уточнения категорий граждан, которые будут подлежать призыву.

Законопроект был принят Верховой радой еще 11 апреля. Сегодня же, 16 апреля, на сайте Рады напротив документа можно увидеть отметку: "возвращен с подписью от президента".

Законопроект предполагает, что военнообязанные постоянно будут носить с собой военный билет и предъявлять его по первому же требованию полиции или сотрудников военкомата.

Исходя из нового законопроекта, уклонистов будут лишать водительских прав.

РИА Новости сообщают, что за 60 дней после принятия документа украинцы должны успеть обновить данные в военкомате или "электронном кабинете призывника".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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