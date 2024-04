Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации. Он предусматривает более серьезное наказании для уклонистов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0