Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технолог Новикова не советует применять косметику с ретиноидами летом
Тайны успешной стрижки и окрашивания: как обновить образ и омолодиться
Визит Путина в Турцию откладывается на неопределённое время
В Евпатории полностью сгорел зоопарк
Подкормка клубники золой
Как приготовить куриный салат "Шаурма"
Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее
Врач поделилась информацией о благотворном действии стресса на здоровье
Суд в США пошли на уступки Лондону в деле гарантий сохранения жизни Ассанжу
За день ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ

1:43
Силовые структуры » Военные новости

В основном, беспилотники атаковали населённые пункты, нанося удары по частным домам, автомобилям, объектам малого коммунального обслуживания (ФАП) и инфраструктуре связи. О последствиях этих атак на Белгородскую область 15 апреля сообщил Вячеслав Гладков.

Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вергилёвка в Белгородском районе стала местом, где 15 апреля беспилотник сбросил взрывное устройство, однако населённый пункт остался без разрушений.

После воздушной атаки выявлены разрушения в двух частных домах, трёх многоквартирных домах и двух надворных постройках в Дубовом. В Новосадовом пострадал частный дом, в Беловском — как дом, так и автомобиль, в Яснозоренском — один автомобиль, а в Разумном — два автомобиля и частный дом. К счастью, без раненых.

Грайворонский городской округ также оказался под атакой. Село Глотово ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА. В результате атаки на ФАП произошёл пожар, но его оперативно потушили пожарные. В Козинке выпущено шесть миномётных снарядов, а в Порозе с беспилотников сбросили три взрывных устройства, но никто не пострадал, и разрушений нет.

В Графовке Краснояружского района также произошла атака с использованием беспилотника, который сбросил взрывное устройство на инфраструктуру связи, однако среди мирных жителей никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе был атакован пункт пропуска границы (МАПП) "Шебекино", куда были выпущены два миномётных снаряда, но без последствий, сообщает bel.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Подкормка клубники золой
Как приготовить куриный салат "Шаурма"
Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее
Врач поделилась информацией о благотворном действии стресса на здоровье
Суд в США пошли на уступки Лондону в деле гарантий сохранения жизни Ассанжу
Юрист Кваша: жертвы паводка не смогут взыскать компенсации через суд
Трусова рассказала, как Тутберидзе участвует в постановке программ: это первый раз
Роботакси Hyundai IONIQ 5 получило официальное разрешение на работу от автошколы
Никита Кологривый пообещал вести себя достойно и хулиганить только в кино
Лесовод предупредил об опасностях, связанных с употреблением берёзового сока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников