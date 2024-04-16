За день ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

В основном, беспилотники атаковали населённые пункты, нанося удары по частным домам, автомобилям, объектам малого коммунального обслуживания (ФАП) и инфраструктуре связи. О последствиях этих атак на Белгородскую область 15 апреля сообщил Вячеслав Гладков.
Вергилёвка в Белгородском районе стала местом, где 15 апреля беспилотник сбросил взрывное устройство, однако населённый пункт остался без разрушений.
После воздушной атаки выявлены разрушения в двух частных домах, трёх многоквартирных домах и двух надворных постройках в Дубовом. В Новосадовом пострадал частный дом, в Беловском — как дом, так и автомобиль, в Яснозоренском — один автомобиль, а в Разумном — два автомобиля и частный дом. К счастью, без раненых.
Грайворонский городской округ также оказался под атакой. Село Глотово ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА. В результате атаки на ФАП произошёл пожар, но его оперативно потушили пожарные. В Козинке выпущено шесть миномётных снарядов, а в Порозе с беспилотников сбросили три взрывных устройства, но никто не пострадал, и разрушений нет.
В Графовке Краснояружского района также произошла атака с использованием беспилотника, который сбросил взрывное устройство на инфраструктуру связи, однако среди мирных жителей никто не пострадал.
В Шебекинском городском округе был атакован пункт пропуска границы (МАПП) "Шебекино", куда были выпущены два миномётных снаряда, но без последствий, сообщает bel.ru.
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