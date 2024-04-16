Алжирский политолог Аммар Сига: Израиль предпринимает попытки привести США и Иран к прямому противостоянию

Эксперт: Израиль стремиться втянуть США в конфликт с Ираном

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Израильское правительство, как утверждает профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига в интервью агентству РИА Новости, предпринимает попытки привлечь США к противостоянию с Ираном с целью продления кризиса на Ближнем Востоке и сохранения своей власти.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно эксперту, замысел направлен на то, чтобы призыв к войне с Ираном позволил правительству Биньямина Нетаньяху выиграть дополнительное время у власти. Говоря об американской администрации под руководством Джо Байдена, он утверждает, что те хорошо осознают последствия участия в конфликте с Ираном, особенно учитывая скорые выборы в США.

Аммар Сига также отмечает, что призыв США к израильскому правительству не отвечать на иранскую агрессию представляет собой проявление самоконтроля и стремление не позволить западным странам втянуться в этот конфликт, сосредотачиваясь лишь на противостоянии с ХАМАС. В реакции на атаку со стороны Ирана, направленную на израильскую территорию, иранская армия применила разнообразное вооружение, включая ракеты, беспилотники-камикадзе и гиперзвуковые ракеты.

Израиль сообщает о более чем 300 боеприпасах и беспилотных летательных аппаратах, запущенных Ираном, но признает, что лишь незначительное количество из них достигло своих целей и причинило ограниченный ущерб. Не исключено, что дальнейшие действия Израиля будут связаны с созданием региональной коалиции против иранской угрозы и ответом на провокации в соответствующее время и необходимым образом.