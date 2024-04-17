В условиях продвижения российских войск на передний план выступают нехватка боеприпасов, недостаточно хорошо обученные войска и недостаточная развитость средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель The New York Times Марк Сантора.
По мнению эксперта, при нарастании атак со стороны России, каждая из указанных проблем становится ключевой, ослабляя оборонную способность украинских сил.
Марк Сантора также подчеркнул, что эти слабые места увеличивают вероятность успешного прорыва российских войск сквозь украинскую оборону.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение украинской армии в Часовом Яре на Донецком направлении как крайне тяжелое.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.