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NYT: наиболее критической проблемой для ВСУ остается нехватка боеприпасов

Силовые структуры » Военные новости

В условиях продвижения российских войск на передний план выступают нехватка боеприпасов, недостаточно хорошо обученные войска и недостаточная развитость средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель The New York Times Марк Сантора.

NYT: наиболее критической проблемой для ВСУ остается нехватка боеприпасов
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По мнению эксперта, при нарастании атак со стороны России, каждая из указанных проблем становится ключевой, ослабляя оборонную способность украинских сил.

Марк Сантора также подчеркнул, что эти слабые места увеличивают вероятность успешного прорыва российских войск сквозь украинскую оборону.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение украинской армии в Часовом Яре на Донецком направлении как крайне тяжелое.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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