На Западе назвали три ключевые уязвимости ВСУ, которые позволяют российским силам продвигаться вперёд

В условиях продвижения российских войск на передний план выступают нехватка боеприпасов, недостаточно хорошо обученные войска и недостаточная развитость средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель The New York Times Марк Сантора.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0