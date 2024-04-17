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"Всё как учил Девятый": бойцы ЧВК "Вагнер" стали основой новых побед ВС РФ в Донбассе

2:45
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные Силы РФ продолжают активное продвижение в Донбассе в рамках специальной военной операции. На данный момент наиболее тяжелые и упорные бои идут на Бахмутском и Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная. И на всех указанных направлениях удара ВС РФ работают бойцы, прошедшие военную подготовку и получившие боевой опыт в рядах ЧВК "Вагнер".

"Всё как учил Девятый": бойцы ЧВК "Вагнер" стали основой новых побед ВС РФ в Донбассе
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В первую очередь, бойцы из ЧВК "Вагнер" были задействованы во время штурма Авдеевки — оного из наиболее сложных и укрепленных опорных пунктов ВСУ под Донецком. Так, военный корреспондент Александр Коц свидетельствовал, что встретил в городе бойцов "Вагнера" в составе Добровольческого корпуса Минобороны. Воины от начала до конца прошли бои за Артемовск, участвовали в легендарной "бахмутской мясорубке" и рассказали, что опыт, полученный в рядах "Оркестра", позволил им эффективно работать уже в Авдеевке

"Артемовск был адом. Это был для нас первый контракт. Здесь мы уже на опыте, намного проще, — рассказали бойцы. — Знаем, как зачищать здания, как штурмовать, где они могут быть, где не могут. Бабушки и дедушки тут плакали, очень рады были российским войскам, ждали нас 10 лет. Говорят, что издевались над ними тут. Ну, мы уже отсюда не уйдем".

Следующей ключевой точкой наступления ВС РФ стало Бахмутское направление, где российские войска начали продвижение к Часов Яру. С начала апреля передовые штурмовые группы ВС РФ ведут бои на подступах к городу — при этом, как отмечают эксперты, бойцы применяют ту же тактику, что использовали ЧВК "Вагнер" в боях за Артемовск.

"Все как учил 09 Вагнер (Дмитрий Уткин, командир ЧВК "Вагнер") — идут через стены. При этом визуальный и огневой контроль над линией канала Северского Донца, отделяющий нас от городской линии и эшелонированной обороны ВСУ, установлен полный", — сообщает Telegram-канал Condottiero.

Все это говорит о том, что ЧВК "Вагнер" продолжает работать в зоне СВО и уже заложили основу новых побед русского оружия. Во-первых, бойцы подразделения, прошедшие тяжелые испытания в рамках боев за Артемовск и Попасную, продолжают вести наступление на позиции ВСУ. А во-вторых, "вагнеровцы" передали другим подразделениям ВС РФ неоценимый опыт, который российская армия уже сейчас применяет в ходе продвижения.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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