Украинские солдаты пугают местных жителей в Авдеевке пластиковыми автоматами

На блокпостах под Авдеевкой украинские бойцы стояли с пластиковыми макетами оружия.
Как сообщает начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации Сергей Переверзев, у Киева нехватка не только военных, но и автоматов.
"Бойцам украинской армии выдают пластиковые автоматы вместо настоящих", — цитирует ТАСС Переверзева.
Он назвал это "пугачом" для окружающих, так как народ опасается военных с автоматами. В темное время суток же затруднительно отличить настоящий автомат от макета.
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