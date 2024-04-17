Украинские солдаты пугают местных жителей в Авдеевке пластиковыми автоматами

Переверзев: на блокпостах в Авдеевке военные ВСУ стояли с пластиковыми автоматами

На блокпостах под Авдеевкой украинские бойцы стояли с пластиковыми макетами оружия.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как сообщает начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации Сергей Переверзев, у Киева нехватка не только военных, но и автоматов.

"Бойцам украинской армии выдают пластиковые автоматы вместо настоящих", — цитирует ТАСС Переверзева.

Он назвал это "пугачом" для окружающих, так как народ опасается военных с автоматами. В темное время суток же затруднительно отличить настоящий автомат от макета.