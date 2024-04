Украинские солдаты пугают местных жителей в Авдеевке пластиковыми автоматами

На блокпостах под Авдеевкой украинские бойцы стояли с пластиковыми макетами оружия.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license