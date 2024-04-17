Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

В Кремле подтвердили вывод российских войск из Карабаха

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах, что официально подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом стало известно, когда из азербайджанских СМИ появились кадры колонны российской техники, проезжающей через районы Азербайджана, прилегающие к Карабаху. Миссия российских миротворцев находилась в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года после окончания II Карабахской войны, которую Армения проиграла и потеряла контроль над всем Нагорным Карабахом кроме города Степанакерт.

Контингент миротворцев насчитывал 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники. Срок пребывания миссии по плану завершается в 2025 году. Однако после аннексии Степанакерта Азербайджаном в ноябре 2023 года и бегства почти всего армянского населения Карабаха, нахождение российских миротворцев потеряло всякий смысл, и потому Москва и Баку условились о выводе контингента.