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Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

В Кремле подтвердили вывод российских войск из Карабаха

1:16
Силовые структуры

Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах, что официально подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле подтвердили вывод российских войск из Карабаха
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом стало известно, когда из азербайджанских СМИ появились кадры колонны российской техники, проезжающей через районы Азербайджана, прилегающие к Карабаху. Миссия российских миротворцев находилась в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года после окончания II Карабахской войны, которую Армения проиграла и потеряла контроль над всем Нагорным Карабахом кроме города Степанакерт.

Контингент миротворцев насчитывал 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники. Срок пребывания миссии по плану завершается в 2025 году. Однако после аннексии Степанакерта Азербайджаном в ноябре 2023 года и бегства почти всего армянского населения Карабаха, нахождение российских миротворцев потеряло всякий смысл, и потому Москва и Баку условились о выводе контингента. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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