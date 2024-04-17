НАТО руками Украины прощупывает стратегические объекты РФ и готовится к удару

Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина

Согласно информации из издания Newsweek, в связи с последними событиями, было объявлено, что Украина преодолела красную линию.

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Украина только что пересекла ядерную красную линию Владимира Путина, — заявляет Newsweek.

По имеющимся данным, Украина выполнила атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на радар 29B6 "Контейнер", который находится в городе Ковилкино, расположенном в Республике Мордовия.

Необходимо отметить, что в ходе ночного ракетного удара пострадали объекты противовоздушной обороны в Джанкое.

При существующем предположении указывается, что целью атаки стала горизонтальная радиолокационная станция, которая используется Министерством обороны Российской Федерации для обнаружения запусков ракет основного оппонента. Поэтому в данной ситуации вооруженные силы Украины под флагом НАТО нападают на стратегические радиолокационные станции России с дальним радиусом действия, подготавливаясь к ракетному удару.