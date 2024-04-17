Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
Какие выплаты ожидают неработающих пенсионеров в 2024 году?
Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романе с Никитой Кологривым
НАТО руками Украины прощупывает стратегические объекты РФ и готовится к удару

Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина

Силовые структуры » Военные новости

Согласно информации из издания Newsweek, в связи с последними событиями, было объявлено, что Украина преодолела красную линию.

Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Украина только что пересекла ядерную красную линию Владимира Путина, — заявляет Newsweek.

По имеющимся данным, Украина выполнила атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на радар 29B6 "Контейнер", который находится в городе Ковилкино, расположенном в Республике Мордовия.

Необходимо отметить, что в ходе ночного ракетного удара пострадали объекты противовоздушной обороны в Джанкое.

При существующем предположении указывается, что целью атаки стала горизонтальная радиолокационная станция, которая используется Министерством обороны Российской Федерации для обнаружения запусков ракет основного оппонента. Поэтому в данной ситуации вооруженные силы Украины под флагом НАТО нападают на стратегические радиолокационные станции России с дальним радиусом действия, подготавливаясь к ракетному удару.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Путин призвал не называть "упёртыми" тех, кто не эвакуируется из зоны паводков
Как мужчина потерял 35 тысяч на страховке карты от мошенничества
Посадите на участке мак папавер
Серов ответил на слухи об уходе зрителей с концерта: "У меня нет претензий"
Не свалка, а фудшеринг: магазинам хотят разрешить раздачу еды голодающим
Как изготовить удобрение для малины из коровьего навоза
Полиция ФРГ нашла 161 украинского ребенка, которых считали вывезенными в Россию
Агата Муцениеце показала свежее фото в объятиях актера
Ученые назвали способности человеческого организма, которые он не в силах контролировать
Кинологи объяснили, почему собаки рады приходу хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников