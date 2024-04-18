Много погибших и ещё больше раненых: нацполиция Украины подтвердила наличие военных в гостинице Чернигова, по которой был нанесен удар

"Страна.ua": Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

Нацполиция Украины опубликовала первые кадры после удара по гостинице в Чернигове. В числе раненых есть человек в военной форме.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные", — говорится в публикации издания "Страна.ua" в Telegram-канале.

Это в очередной раз подтверждает лживость причитаний украинских властей об ударах России по мирным жителям. Российские силы наносят удары по выверенным целям, где находятся объекты ВСУ.

"Очевидно, что все, кто там был или убиты или ранены. Цифры потерь ВСУ растут и уже подбираются к сотне, но скорее всего, по мере разбора завалов число убитых будет расти", — написал в своем Телеграм канале эксперт Юрий Подоляка.

Украинский журналист и бывший депутат Игорь Мосейчук*, внесенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, подтвердил удар по Чернигову. С его слов, прилёт в гостиницу в которой разместили военных, привел к множеству погибших и ещё большему числу раненых.

В среду утром украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах. В 8:48 мск в Киеве и Киевской области начала действовать воздушная тревога, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.