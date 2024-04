Много погибших и ещё больше раненых: нацполиция Украины подтвердила наличие военных в гостинице Чернигова, по которой был нанесен удар

Нацполиция Украины опубликовала первые кадры после удара по гостинице в Чернигове. В числе раненых есть человек в военной форме.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International