В зоне СВО уничтожен руководитель контрснайперов ВСУ: российские бойцы поделились подробностями успешной операции

Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Группа опытных российских снайперов успешно выполнила боевую задачу в зоне СВО, уничтожив руководителя контрснайперского подразделения Вооруженных сил Украины, известного под позывным "Блискавка".

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью ТАСС один из участников операции назвал это достижение высшим в своей карьере, подчеркнув значимость цели.

Участник операции подчеркнул, что задача была выполнена благодаря слаженной работе команды, отметив, что каждый участник внес свой вклад.

Доказательством ликвидации "Блискавки" стали обнаруженные винтовка и документы, принадлежавшие украинскому офицеру.