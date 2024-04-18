В зоне СВО уничтожен руководитель контрснайперов ВСУ: российские бойцы поделились подробностями успешной операции
Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ
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Группа опытных российских снайперов успешно выполнила боевую задачу в зоне СВО, уничтожив руководителя контрснайперского подразделения Вооруженных сил Украины, известного под позывным "Блискавка".
Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
В интервью ТАСС один из участников операции назвал это достижение высшим в своей карьере, подчеркнув значимость цели.
Участник операции подчеркнул, что задача была выполнена благодаря слаженной работе команды, отметив, что каждый участник внес свой вклад.
Доказательством ликвидации "Блискавки" стали обнаруженные винтовка и документы, принадлежавшие украинскому офицеру.
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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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