Британский профессор Джастин Бронк заявил, что основную угрозу для Британии несут не "Искандеры", а более распространённые формы вооружения, такие как крылатые ракеты дальнего действия и межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.
Он подчеркнул, что "Искандеры", вооружение, которое вызывает беспокойство в британских военных кругах, имеют ограниченную дальность, что уменьшает их потенциальную опасность для британских территорий. Британские базы и территории подвергаются реальной угрозе со стороны более традиционных форм вооружения, таких как крылатые ракеты, которые могут быть запущены с бомбардировщиков, действующих в районах Заполярья, а также с подводных лодок, находящихся в Арктике и Атлантике, сообщает "Царьград".
Кроме того, существует опасность от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены издалека и достичь британских территорий.
Бронк предложил укрепить ключевые базы и увеличить количество ракет и часов налёта для более эффективной обороны страны от этих угроз.