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Британия должна бояться не "Искандеров": названо самое опасное оружие России

Британский профессор Бронк назвал "Искандеры" не самым опасным оружием России

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Британский профессор Джастин Бронк заявил, что основную угрозу для Британии несут не "Искандеры", а более распространённые формы вооружения, такие как крылатые ракеты дальнего действия и межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Британский профессор Бронк назвал "Искандеры" не самым опасным оружием России
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что "Искандеры", вооружение, которое вызывает беспокойство в британских военных кругах, имеют ограниченную дальность, что уменьшает их потенциальную опасность для британских территорий. Британские базы и территории подвергаются реальной угрозе со стороны более традиционных форм вооружения, таких как крылатые ракеты, которые могут быть запущены с бомбардировщиков, действующих в районах Заполярья, а также с подводных лодок, находящихся в Арктике и Атлантике, сообщает "Царьград".

Кроме того, существует опасность от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены издалека и достичь британских территорий.

Бронк предложил укрепить ключевые базы и увеличить количество ракет и часов налёта для более эффективной обороны страны от этих угроз.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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