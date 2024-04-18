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Много скорых и оцепление кварталов: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии успешных ударов ВС РФ

Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил о серии успешных ударов Вооруженных сил России по пригороду Харькова, по Херсону и Ивано-Франковску.

Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

"Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", — заявил подпольщик.

Ранее глава Харькова Игорь Терехов заявил, что город может стать "вторым Алеппо" по количеству разрушений. По его словам, армия России сменила тактику на этом направлении и все чаще использует для ударов дроны.

Подпольщики сообщают, что также было поражено место дислокации артиллеристов ВСУ в Бериславе Херсонской области.

Кроме того ВС РФ ударили и по расположению военных в Ивано-Франковске. Сообщается о множестве скорых и оцеплении кварталов — было три прилета недалеко от центра. Отмечаются попадания по складам и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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