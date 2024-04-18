Виталий Ганчев заявил, что ВСУ умышленно уничтожают инфраструктурные объекты Харьковской области

РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова

Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщил РИА Новости, что Вооруженные Силы Украины умышленно разрушают инфраструктуру на территориях Харьковской области, оставленных без присмотра.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее он отметил, что украинские военные атаковали харьковское село Лиман Второй с использованием артиллерии, что привело к повреждению жилых домов.

По мнению Ганчева, наблюдаемые действия являются преднамеренными и направлены на дезорганизацию их деятельности, создание помех для обеспечения помощи местным жителям.