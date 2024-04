Виталий Ганчев заявил, что ВСУ умышленно уничтожают инфраструктурные объекты Харьковской области

Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщил РИА Новости, что Вооруженные Силы Украины умышленно разрушают инфраструктуру на территориях Харьковской области, оставленных без присмотра.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic