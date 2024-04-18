Украинские БПЛА атаковали корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала
ВСУ напали на тренажерный центр Запорожской АЭС
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Украинскими беспилотниками снова атакован корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала.
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
"БПЛА ликвидирован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
Добавим, что от атаки не случилось разрушений и никто не пострадал.
На Запорожской АЭС уточнили, что на протяжении двух недель украинцы бьют и по станции, и по ее инфраструктуре. Они пытаются создать угрозу ядерной безопасности.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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