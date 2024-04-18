Украинские БПЛА атаковали корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала

ВСУ напали на тренажерный центр Запорожской АЭС

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинскими беспилотниками снова атакован корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"БПЛА ликвидирован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Добавим, что от атаки не случилось разрушений и никто не пострадал.

На Запорожской АЭС уточнили, что на протяжении двух недель украинцы бьют и по станции, и по ее инфраструктуре. Они пытаются создать угрозу ядерной безопасности.