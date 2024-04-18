В Карабахе прекращает работу российско-турецкий мониторинговый центр

Российско-турецкий мониторинговый центр закрывается в Карабахе

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Нагорном Карабахе закрывается российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.

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Он начал работать в Агдаме 30 января 2021 года.

"Продолжается работа в координации с РФ и Азербайджаном по завершению миссии турецко-российского центра. Он появился в рамках меморандума между Турцией и Россией с целью предотвращения нарушений в Нагорном Карабахе", — сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны Турции Зеки Актюрк.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что высшим руководством было принято решение о досрочном выводе миротворцев РФ, временно дислоцированных в Азербайджане.