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В Карабахе прекращает работу российско-турецкий мониторинговый центр

Российско-турецкий мониторинговый центр закрывается в Карабахе

0:50
Силовые структуры

В Нагорном Карабахе закрывается российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.

Российско-турецкий мониторинговый центр закрывается в Карабахе
Фото: commons.wikimedia.org by Sonashen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он начал работать в Агдаме 30 января 2021 года.

"Продолжается работа в координации с РФ и Азербайджаном по завершению миссии турецко-российского центра. Он появился в рамках меморандума между Турцией и Россией с целью предотвращения нарушений в Нагорном Карабахе", — сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны Турции Зеки Актюрк.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что высшим руководством было принято решение о досрочном выводе миротворцев РФ, временно дислоцированных в Азербайджане.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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