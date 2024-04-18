Запад отвернулся? Столтенберг призвал Украину обеспечивать себя самостоятельно

Столтенберг: Украина должна сама обеспечить себя солдатами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама обеспечить себя солдатами.

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По его мнению, европейские страны поставляют всю необходимую технику и боеприпасы. Задача Киева же обеспечить себя солдатами.

Ранее секретарь альянса по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании заявил, что выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, странам НАТО нужно "выбирать" первый вариант.