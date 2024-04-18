Запад отвернулся? Столтенберг призвал Украину обеспечивать себя самостоятельно

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Столтенберг: Украина должна сама обеспечить себя солдатами

Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама обеспечить себя солдатами.

Столтенберг: Украина должна сама обеспечить себя солдатами
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его мнению, европейские страны поставляют всю необходимую технику и боеприпасы. Задача Киева же обеспечить себя солдатами.

Ранее секретарь альянса по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании заявил, что выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, странам НАТО нужно "выбирать" первый вариант.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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