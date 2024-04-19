Жители приграничных регионов создают зенитные группы и охотятся с пулемётами на беспилотники ВСУ

Mash: в приграничных районах действуют мобильные группы по отлову украинских дронов

0:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители граничащих с Украиной регионов создают мобильные зенитные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным источника, накануне ночью группа пулемётчиков на джипах обнаружила и ликвидировала два вражеских БПЛА над Старым Осколом Белгородской области.

Ранее корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова рассказала, как живёт Белгородская область под ежедневными обстрелами киевского режима: люди строят укрытия, помогают друг другу и не собираются бросать родную землю.