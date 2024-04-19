Жители граничащих с Украиной регионов создают мобильные зенитные группы для перехвата беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным источника, накануне ночью группа пулемётчиков на джипах обнаружила и ликвидировала два вражеских БПЛА над Старым Осколом Белгородской области.
Ранее корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова рассказала, как живёт Белгородская область под ежедневными обстрелами киевского режима: люди строят укрытия, помогают друг другу и не собираются бросать родную землю.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.