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"Товарищей задвухсотило": украинский военный сдался в плен с помощью российского беспилотника

Российский дрон привёл украинского бойца в плен к ВС РФ

1:24
Силовые структуры

Бойцу ВСУ Виталию Федорчуку удалось связаться с российскими военными через беспилотник и сдаться в плен. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Российский дрон привёл украинского бойца в плен к ВС РФ
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На кадрах военнослужащий демонстрирует знаками, что сдаётся.

Украинский солдат рассказал, что его группа их трёх человек, отправленная командованием на передовую, попала под атаку российских ударных мини-дронов, сбросивших гранаты.

"Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить, — рассказал военнопленный.

По словам Федорчука, беспилотник сопроводил его до позиций ВС РФ. Украинец добавил, что российские бойцы обращались с ним хорошо.

Боец ВСУ рассказал, что на злосчастную позицию командование посылало людей каждый день — многие военные погибали или пропадали без вести, не доходя до неё. Федорчук признался, что бойцов не обеспечивали централизованным питанием и вооружением.

"Только банально "калаш" — и вперёд. Пулеметов не давали, а про гранатомет можно было и не спрашивать", — рассказал он.

Ранее вице-канцлеру Германии, приехавшему в Киев, пришлось прятаться в бомбоубежище.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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