"Товарищей задвухсотило": украинский военный сдался в плен с помощью российского беспилотника

Бойцу ВСУ Виталию Федорчуку удалось связаться с российскими военными через беспилотник и сдаться в плен. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
На кадрах военнослужащий демонстрирует знаками, что сдаётся.
Украинский солдат рассказал, что его группа их трёх человек, отправленная командованием на передовую, попала под атаку российских ударных мини-дронов, сбросивших гранаты.
"Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить, — рассказал военнопленный.
По словам Федорчука, беспилотник сопроводил его до позиций ВС РФ. Украинец добавил, что российские бойцы обращались с ним хорошо.
Боец ВСУ рассказал, что на злосчастную позицию командование посылало людей каждый день — многие военные погибали или пропадали без вести, не доходя до неё. Федорчук признался, что бойцов не обеспечивали централизованным питанием и вооружением.
"Только банально "калаш" — и вперёд. Пулеметов не давали, а про гранатомет можно было и не спрашивать", — рассказал он.
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