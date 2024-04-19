WSJ: Главным преимуществом армии России над ВСУ является ее оружие и солдаты

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Западные аналитики: преимущество ВС РФ над ВСУ чувствуется в оружии и людях

2:28
Силовые структуры » Военные новости

Россия добивается успехов в противостоянии с Украиной благодаря значительному числу военнослужащих, а также возможности армировать их надежными вооружениями, как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Западные аналитики: преимущество ВС РФ над ВСУ чувствуется в оружии и людях
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Газета отмечает, что Кремль использует свое значительное преимущество в численности военнослужащих и способности оснастить их старом, но надежным вооружением. Издание также отмечает, что России удается достигать своих целей в сфере военной безопасности за счет переориентации экономики на военные нужды.

Тем временем газета утверждает, что Российская Федерация, попросту обходя санкции, создала новые цепочки поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичного вооружения через посреднические страны. Тем не менее нет никаких доказательств подтверждающих такие поставки. Согласно газете, Россия увеличила производство вооружений, запасов стандартного вооружения и боеприпасов, и, скорее всего, сможет поддерживать конфликт на Украине как минимум в течение двух лет.

Газета с ссылкой на аналитиков подчеркивает, что такой ход событий в российском военном производстве является "реалистичной оценкой" для Киева. Ранее Иан Мартин, колумнист британской газеты Times, высказал мнение, что несправедливая обстановка на украинском поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" войск Украины, которые страдают от нехватки вооружения и боеприпасов.

Ранее Россия обратилась к странам НАТО из-за поставок вооружений в Украину. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для России. Во внешнеполитическом департаменте России заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. В Кремле утверждали, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада создает препятствия перед успешными российско-украинскими переговорами и вызывает отрицательные последствия. Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, предоставляя не только оружие, но и тренируя кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и в других странах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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