"С пользой для нашего общего дела": ВСУ передали подпольщикам из "Русского Херсона" натовское оружие

Подполье в Херсоне получило вооружение НАТО от украинских военных

Пророссийское подполье в Херсоне через соратников в рядах ВСУ заполучило оружие НАТО, сообщило ТАСС со ссылкой на организацию "Русский Херсон".

Фото: navy.mil by ВМС США is licensed under public domain

"Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению боевиков", — говорится в заявлении подпольщиков.

"Русский Херсон" добавил, что украинские военные в том числе передали организации гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, бойцов подполья обеспечивают полным боекомплектом, который будет использован "для помощи российским наступающим войскам".

В феврале 2024 года глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные помогают "Русскому Херсону" из сочувствия. К тому моменту они передали организации вооружение из 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.

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