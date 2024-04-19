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Министр обороны Нидерландов заявила, что страна выделит на нужды ВСУ 200 миллионов евро и необходимые боеприпасы

Нидерланды выделят Украине дополнительные 200 миллионов евро

2:35
Силовые структуры » Военные новости

Нидерланды увеличат финансирование более чем на 200 миллионов евро для ПВО и артиллерийских боеприпасов в адрес Украины. Согласно объявлению министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в соцсетях, Нидерланды выделят Украине дополнительное военное финансирование на сумму более 200 миллионов евро на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.

Нидерланды выделят Украине дополнительные 200 миллионов евро
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Эту информацию я раскрыла в ходе встречи с министрами обороны стран-членов НАТО, Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Нам не стоит терять времени", — написала Оллонгрен.

По ранее сделанным замечаниям Зеленского, в случае отсутствия помощи от партнеров, Украина продолжит потерю жизней и территорий. По данным газеты Financial Times со ссылкой на два неизвестных источника, украинские власти выдвигают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем ПВО Patriot в украинское распоряжение. В средине апреля правительство Нидерландов приняло решение выделить дополнительные 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на период 2024–2026 годов. К тому времени в бюджете Нидерландов уже было зарезервировано 2 миллиарда евро на помощь Украине в 2024 году. В конце января власти страны объявили о выделении Киеву 122 миллионов евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на поддержку чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Россия считает, что поставки оружия для Украины препятствуют мирному урегулированию, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его мнению, США и страны НАТО прямо участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны Запада негативно отражаются на переговорном процессе и окажут неблагоприятное воздействие.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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