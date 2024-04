Министр обороны Нидерландов заявила, что страна выделит на нужды ВСУ 200 миллионов евро и необходимые боеприпасы

Нидерланды увеличат финансирование более чем на 200 миллионов евро для ПВО и артиллерийских боеприпасов в адрес Украины. Согласно объявлению министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в соцсетях, Нидерланды выделят Украине дополнительное военное финансирование на сумму более 200 миллионов евро на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic