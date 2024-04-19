Британский эксперт заявил о возможном бегстве элитной бригады ВСУ

Меркурис: 47-ая бригада ВСУ бросит свои позиции из-за натиска ВС РФ

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Элитный 47-ая механизированная бригада Вооруженных Сил Украины оказался в затруднительной ситуации в регионе Донбасса, отметил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Меркурис заявляет, что 47-ая бригада ВСУ Сорок седьмой механизированный полк, постоянно участвующий в боевых действиях еще с начала лета прошлого года, находится под угрозой окружения частями ВС РФ. Эксперт отдельно подчеркнул, что бригада, несмотря на все оказываемое на нее давление, может отступить с занимаемых позиций.

По словам Меркуриса, в столице Украины нарастает тревога из-за развития ситуации в регионе Донбасса. Украинские военные испытывают крах и теряют опору под собой, сделал вывод он. Российская армия, разгромив противника летом-осенью прошлого года, впоследствии провела целый ряд удачных контрударов против сил ВСУ и продвинулась вперед. За прошедшие семь дней ВСУ понесли ущерб на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре боевых танка, пять бронированных боевых машин и 87 автомобилей. Кроме того, на направлении Авдеевка подразделения воинской группировки "Центр" освободили населенный пункт Первомайское и продолжили наступление вглубь позиций противника.