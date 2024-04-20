Эпидемия игромании в рядах ВСУ: Зеленский лечит проигравшихся солдат новыми указами

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом наложил ограничение на азартные игры в сети интернет для военных ВСУ.
Ограничена реклама онлайн-казино, лимит на количество игр, предусмотрена блокировка нелегальных сайтов с играми. Кроме того организаторы азартных игр будут проверены СБУ.
Украинское издание "Страна" отмечает, что ранее в местных и западных СМИ сообщалось об эпидемии игромании в рядах ВСУ.
Примечательно, что украинские солдаты даже сдаются в плен из-за долгов в онлайн казино. Среди них распространяется материал с призывом перейти на сторону РФ или оказывать содействие ВС РФ за материальное вознаграждение. Например, потерпевший неудачу в ставках военнослужащий 118 бригады ВСУ пошел на эти условия и добровольно сдался в плен.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.