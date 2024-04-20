Эпидемия игромании в рядах ВСУ: Зеленский лечит проигравшихся солдат новыми указами

Зеленский своим указом наложил ограничение на онлайн-казино для военных ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом наложил ограничение на азартные игры в сети интернет для военных ВСУ.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Ограничена реклама онлайн-казино, лимит на количество игр, предусмотрена блокировка нелегальных сайтов с играми. Кроме того организаторы азартных игр будут проверены СБУ.

Украинское издание "Страна" отмечает, что ранее в местных и западных СМИ сообщалось об эпидемии игромании в рядах ВСУ.

Примечательно, что украинские солдаты даже сдаются в плен из-за долгов в онлайн казино. Среди них распространяется материал с призывом перейти на сторону РФ или оказывать содействие ВС РФ за материальное вознаграждение. Например, потерпевший неудачу в ставках военнослужащий 118 бригады ВСУ пошел на эти условия и добровольно сдался в плен.