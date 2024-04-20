Вывозили из части оружие на продажу: отец и сын из 28 ОМБР ВСУ расстреляли полицейских, остановивших их машину для досмотра

В Винницкой области двое военных ВСУ застрелили полицейского на блокпосту

В Винницкой области двое военных ВСУ расстреляли полицейских на трассе. Как сообщают источники, дерзкое нападение провернули торговцы краденым оружием.

Фото: t.me/RVvoenkor is licensed under public domain

Кадры убийства полицейских снятые нагрудной камерой одного из полицейских попали в сеть. Местные СМИ выяснили, что это сделали военные из Одессы.

Ночью патруль остановил машину на трассе для досмотра. На записи видно, что первые минуты общения не предвещали ничего плохого, патрульный открыл багажник и попросил открыть стоящие там ящики. В этот момент и началась стрельба. В результате 20-летний полицейский убит, второй ранен.

После расправы над полицейскими злоумышленники скрылись с места преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Вменяется статья: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Убийц объявили в розыск. Ими оказались Валерий и Виталий Василаке. Оба являются действующими военнослужащими ВСУ.

Власти Украины хотели было традиционно списать происшествие на "российскую ДРГ". Но выяснилось, что это отец и сын из 28 ОМБР вывозили из части ящики с оружием. Есть версия, что в деле замешаны наркотики.

Есть предположения, что убийц полицейского постараются не брать живыми. Не для того, чтобы покарать за убийство, а из страха перед показаниями, которые могут дать торговцы оружием.