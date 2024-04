ПВО противника будет проще обнаружить: на новые БПЛА "Герань-2" установят Telegram

Your browser does not support the audio element.

Новые беспилотные летательные аппараты "Герань-2" начали оснащать приложением Telegram, предназначенным для обнаружения и анализа противовоздушной обороны противника. Эти дроны уже успешно применяются в зоне проведения СВО.

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International