ПВО противника будет проще обнаружить: на новые БПЛА "Герань-2" установят Telegram

Mash: новые БПЛА "Герань-2" оснастят Telegram для обнаружения ПВО противника

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новые беспилотные летательные аппараты "Герань-2" начали оснащать приложением Telegram, предназначенным для обнаружения и анализа противовоздушной обороны противника. Эти дроны уже успешно применяются в зоне проведения СВО.

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Беспилотники нового поколения "Герань-2" обладают возможностью подключения к мобильной сети с помощью антенн GSM и SIM-карт, что позволяет им передавать важные телеметрические данные, собранные в ходе пролета над вражеской территорией. Обмен информацией осуществляется через мессенджер Telegram, обеспечивая оперативную передачу данных и координацию действий, сообщает Telegram-канал "Mash".

Кроме того, боевая нагрузка "Герани" в новой версии увеличена с 50 до 90 кг, а также внедрен зажигательный механизм, при котором БПЛА врезается в цель, взрывается и распространяет горящую стружку вокруг. Дополнительно дроны модифицированы с добавлением чёрного стелс-покрытия, повышающего их скрытность и защищающего от радарного обнаружения.

Планируется дальнейшее усовершенствование "Герани" путем установки видеокамер и систем удалённого управления, что значительно расширит их функциональные возможности и эффективность в боевых операциях.