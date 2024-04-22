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ПВО противника будет проще обнаружить: на новые БПЛА "Герань-2" установят Telegram

Mash: новые БПЛА "Герань-2" оснастят Telegram для обнаружения ПВО противника

1:22
Силовые структуры » Военные новости

Новые беспилотные летательные аппараты "Герань-2" начали оснащать приложением Telegram, предназначенным для обнаружения и анализа противовоздушной обороны противника. Эти дроны уже успешно применяются в зоне проведения СВО.

Mash: новые БПЛА "Герань-2" оснастят Telegram для обнаружения ПВО противника
Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Беспилотники нового поколения "Герань-2" обладают возможностью подключения к мобильной сети с помощью антенн GSM и SIM-карт, что позволяет им передавать важные телеметрические данные, собранные в ходе пролета над вражеской территорией. Обмен информацией осуществляется через мессенджер Telegram, обеспечивая оперативную передачу данных и координацию действий, сообщает Telegram-канал "Mash".

Кроме того, боевая нагрузка "Герани" в новой версии увеличена с 50 до 90 кг, а также внедрен зажигательный механизм, при котором БПЛА врезается в цель, взрывается и распространяет горящую стружку вокруг. Дополнительно дроны модифицированы с добавлением чёрного стелс-покрытия, повышающего их скрытность и защищающего от радарного обнаружения.

Планируется дальнейшее усовершенствование "Герани" путем установки видеокамер и систем удалённого управления, что значительно расширит их функциональные возможности и эффективность в боевых операциях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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