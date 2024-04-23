Что останавливает США от мощных поставок оружия для Украины

Сенатор Климов: Вашингтон помогает Украине, чтобы она дотянула до выборов в США

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно заместителю председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатору от Пермского края Андрею Климову, США имеют возможность включить в финансовую составляющую помощи Украине практически любое вооружение. Однако их действия ограничены страхом перед ядерным потенциалом России, сообщает URA.RU.

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"Они вправе предпринять любые шаги, за исключением тех, которые могут вызвать сильный ответный удар, опасный для них самих. США готовы передать все доступное технически, если это не повлечет ответной реакции России. Важно понимать, что это не просто для украинской армии, но и для тех, кто участвует в конфликте, в соответствии с нашей доктриной национальной безопасности. Согласно этой доктрине, если мы видим угрозу или риск, мы можем ответить соответствующим образом. Таким образом, США стараются избегать действий, которые могли бы быть восприняты нами как угрозу", — отметил сенатор Климов, комментируя возможное включение вооружения в новый пакет помощи Украине.

По словам сенатора, для Соединенных Штатов важно, чтобы Украина сохранила стабильность до завершения президентских выборов в США.

"Им важно, чтобы ситуация на Украине не изменилась резко до выборов. Они не заботятся о судьбе Украины или других стран. Им важно, чтобы ситуация на украинском фронте не изменилась резко до выборов", — подчеркнул сенатор.

Несмотря на то, что Палата представителей США одобрила военную помощь, значительная часть средств останется внутри страны, утверждает источник.

"Пакет помощи значительно изменился с момента его первоначального рассмотрения. В него были внесены изменения, учитывая пожелания части законодателей, связанных с Демократической партией. Они не одобрили пакет не из-за пророссийских настроений, а из-за длительных переговоров. С учетом приближающихся выборов у администрации Байдена не было времени на долгие дискуссии. Предположительно, значительная часть этих средств будет потрачена на борьбу с коррупцией. Первоочередной задачей для них является личная выгода, особенно перед возможной сменой власти в США. Во-вторых, они стремятся избавиться от конкурентов своих клиентов", — пояснил источник.