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Польский генерал НАТО приговорил Украину гореть в "аду русского огня"

Генерал НАТО Пацек: "В мае Украина начнёт гореть в аду"

1:53
Силовые структуры

По мнению генерала НАТО Богуслава Пацека, сейчас Украина "держится из последних сил" и у неё остается лишь около месяца для подготовки к сметающему удару ВС РФ. 

Генерал НАТО Пацек: "В мае Украина начнёт гореть в аду"
Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В соответствии с прогнозом польского высшего офицера, процитированного Onet, американская помощь лишь поможет растянуть бои на несколько месяцев — но судьбу Украины уже не изменит.

Генерал отметил, что в конце мая на Украине "начнётся ад русского огня и атак", в котором она "будет гореть".

20 апреля в США приняли очередной закон о военной и финансовой поддержке Украины на $61 миллиард долларов. При этом украинцы получат совсем не то, что заявлено.

Дело в том, что основная часть этой суммы пойдёт на производство вооружения для американских войск для компенсации возникшего дефицита. То есть — американскому ВПК, пояснил профессор Ягеллонского университета и бывший ректор Академии национальной обороны.

  • Более 11 миллиардов долларов будет "весить" пакет, связанный с финансированием нахождения американцев в Европе.
  • Только 14 млрд могут пойти собственно на закупку нового вооружения Украине.

Речь идёт о 155-мм артиллерийских снарядах, боеприпасах для стрелкового оружия, ракетах и поддержке средствами ПВО.

Пацек подчеркнул, что "сейчас для Украины настало очень тяжёлое время" и помощь американцев им пригодится, но "сама по себе судьбу этого конфликта не изменит".

"Скорее всего, она просто отсрочит неизбежное", — считает эксперт.

По мнению военспецов, Украина ещё может подготовиться к российскому наступлению, которое произойдет в конце мая — но выиграть конфликт не помогут уже никакие пакеты помощи Запада.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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