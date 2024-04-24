Польский генерал НАТО приговорил Украину гореть в "аду русского огня"

По мнению генерала НАТО Богуслава Пацека, сейчас Украина "держится из последних сил" и у неё остается лишь около месяца для подготовки к сметающему удару ВС РФ.
В соответствии с прогнозом польского высшего офицера, процитированного Onet, американская помощь лишь поможет растянуть бои на несколько месяцев — но судьбу Украины уже не изменит.
Генерал отметил, что в конце мая на Украине "начнётся ад русского огня и атак", в котором она "будет гореть".
20 апреля в США приняли очередной закон о военной и финансовой поддержке Украины на $61 миллиард долларов. При этом украинцы получат совсем не то, что заявлено.
Дело в том, что основная часть этой суммы пойдёт на производство вооружения для американских войск для компенсации возникшего дефицита. То есть — американскому ВПК, пояснил профессор Ягеллонского университета и бывший ректор Академии национальной обороны.
Речь идёт о 155-мм артиллерийских снарядах, боеприпасах для стрелкового оружия, ракетах и поддержке средствами ПВО.
Пацек подчеркнул, что "сейчас для Украины настало очень тяжёлое время" и помощь американцев им пригодится, но "сама по себе судьбу этого конфликта не изменит".
"Скорее всего, она просто отсрочит неизбежное", — считает эксперт.
По мнению военспецов, Украина ещё может подготовиться к российскому наступлению, которое произойдет в конце мая — но выиграть конфликт не помогут уже никакие пакеты помощи Запада.
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