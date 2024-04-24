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Политолог Ищенко объяснил, зачем Украине обстрелы ЗАЭС

Силовые структуры » Военные новости

Политолог, историк и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей журнала "Военное дело", высказался по поводу украинских обстрелов Запорожской атомной электростанции.

Политолог Ищенко объяснил, зачем Украине обстрелы ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ищенко заявил, что усиление атак Украины на Запорожскую АЭС связано с попытками максимально интернационализировать конфликт.

Он подчеркнул, что в этом случае привлечение западных войск на территорию Украины под благовидными предлогами является для Киева единственной возможностью избежать полного поражения. По словам Ищенко, провокационные обстрелы чувствительных объектов направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию России, которая заставит международное сообщество вмешаться в ситуацию.

Относительно роли инспекторов МАГАТЭ, Ищенко выразил мнение, что они не фиксируют факты атак, аналогично тому как инспекторы ОБСЕ в прошлом не могли установить, кто стоит за обстрелами Донбасса. Он также заметил, что международные организации в значительной мере подвержены влиянию США, которые установили контроль над большинством из них с конца 1980-х годов. Ищенко предположил, что Запад не боится масштабной ядерной катастрофы, так как не считает, что обстрелы могут привести к значительному радиоактивному загрязнению, которое могло бы угрожать Европе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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