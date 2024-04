"Шанс на спасение": зачем Украина атакует атомную электростанцию

Политолог, историк и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей журнала "Военное дело", высказался по поводу украинских обстрелов Запорожской атомной электростанции.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International