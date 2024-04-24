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Россия получила доступ к ценной информации с захватом танка Leopard 2A6

MWM: Россия получит доступ к ценной информации о военной технике Запада

1:48
Силовые структуры » Военные новости

Россия сможет получить ценные разведывательные данные о модели танка Leopard 2A6 после его захвата, по информации из издания Military Watch Magazine.
На свежих снимках, опубликованных Министерством обороны Российской Федерации, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки.

MWM: Россия получит доступ к ценной информации о военной технике Запада
Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отмечается, что значимость доступа к Leopard 2A6 остается высокой. Российские военные уже получили значительные сведения об этом типе танков благодаря пережитому опыту военных действий против него, говорится в статье.

Подчеркивается, что данная модель является наиболее мощным вариантом Leopard 2, поставленным в Украину, и по своим возможностям уступает лишь небольшому числу Leopard 2A7 среди европейских классов танков. По мнению автора, кадры подтвердили, что западная военная техника, поставляемая в Украину, детально изучается в России. В статье подчеркивается, что данный танк считается намного более ценным по сравнению со старыми Leopard 2A4 и считается самым мощным из всех танков, которые находятся на вооружении у Украины.

Министерство обороны опубликовало видео транспортировки и ремонта захваченного войсками России танка Leopard, который был захвачен на направлении Авдеевка. По информации ведомства, операция по эвакуации боевой машины была разделена на два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава и техники, используемой при операции. Затем прошла сама эвакуация бронетехники, после чего она была доставлена в ремонтное подразделение.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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