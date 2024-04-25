Политолог Головатюк рассказал о самом эффективном способе борьбы с ракетами ATACMS

Политолог Головатюк: ракетные комплексы ATACMS следует заранее уничтожать

Политолог Андрей Головатюк в интервью изданию NewsInfo.ru рассказал о самом эффективном способе борьбы с ракетами ATACMS.

Фото: Telegram-канал издания "фото/видео"

Он заявил, что Россия будет уничтожать американские ракеты ATACMS на Украине. Военный эксперт Андрей Головатюк призвал также проводить разведку и уничтожать ракеты ещё до их применения.

"Нашим вооружённым силам надо однозначно проводить разведку, выявлять, где эти ракеты базируются, выявлять, по каким путям осуществляется логистика, и своевременно уничтожать их ещё до того, как они буду применены, то есть либо на путях выдвижения на позиции, либо непосредственно на позиции"

Ракеты данного типа являются достаточно сложной целью для перехвата и уничтожения, и поэтому лучше уничтожать их до поставки к местам запуска.

"Потому что когда их запустили, их уже, конечно, проблематично перехватить и проблематично с ними бороться. Поэтому до того, как они взлетят, их надо уничтожать", — заключил эксперт.

Ранее уже сообщалось, что поставки ракет ATACMS уже были осуществлены в марте 2024 года. 17 апреля их применяли при атаке на Крым, к счастью, неудачной.